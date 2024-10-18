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ЦПД: Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія фактично буде називати військових КНДР бурятами.

ЦПД: Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”
Фото: nknews.org

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко розповів, що Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”. 

“Вже також підтвердив інформацію начальник ГУР МО Кирило Буданов: до 1 листопада до 11 тисяч військових КНДР будуть готові до застосування у боях. Перші 2 600 будуть направлені до Курської області”, – сказав Коваленко. 

За його словами, на полігонах у Брянській області зараз тренуються північнокорейці, які будуть направлені на Курщину. Не виключено, що також на Бєлгородщину. В інших місцях тренується решта північнокорейців. 

“Їх будуть змішувати з бурятами для маскування […] і фактично називати бурятами”, – розповів Коваленко. 

 

Важливо, за його словами, що розвідка все знає і західні партнери повідомлені. 

“Заходу потрібно зрозуміти, що це протистояння не тільки України, а це питання глобального протистояння”, – розповів Коваленко.

Він зауважив, що фактично, вісь зла – Іран, КНДР, Росія – створює точки напруги в Європі та світі.

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