ЦПД: Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія фактично буде називати військових КНДР бурятами.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко розповів, що Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”.

“Вже також підтвердив інформацію начальник ГУР МО Кирило Буданов: до 1 листопада до 11 тисяч військових КНДР будуть готові до застосування у боях. Перші 2 600 будуть направлені до Курської області”, – сказав Коваленко.

За його словами, на полігонах у Брянській області зараз тренуються північнокорейці, які будуть направлені на Курщину. Не виключено, що також на Бєлгородщину. В інших місцях тренується решта північнокорейців.

“Їх будуть змішувати з бурятами для маскування […] і фактично називати бурятами”, – розповів Коваленко.

Важливо, за його словами, що розвідка все знає і західні партнери повідомлені.

“Заходу потрібно зрозуміти, що це протистояння не тільки України, а це питання глобального протистояння”, – розповів Коваленко.

Він зауважив, що фактично, вісь зла – Іран, КНДР, Росія – створює точки напруги в Європі та світі.