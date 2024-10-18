ЦПД: Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко розповів, що Росія буде змішувати військових КНДР з бурятами для “маскування”.
“Вже також підтвердив інформацію начальник ГУР МО Кирило Буданов: до 1 листопада до 11 тисяч військових КНДР будуть готові до застосування у боях. Перші 2 600 будуть направлені до Курської області”, – сказав Коваленко.
За його словами, на полігонах у Брянській області зараз тренуються північнокорейці, які будуть направлені на Курщину. Не виключено, що також на Бєлгородщину. В інших місцях тренується решта північнокорейців.
“Їх будуть змішувати з бурятами для маскування […] і фактично називати бурятами”, – розповів Коваленко.
Важливо, за його словами, що розвідка все знає і західні партнери повідомлені.
“Заходу потрібно зрозуміти, що це протистояння не тільки України, а це питання глобального протистояння”, – розповів Коваленко.
Він зауважив, що фактично, вісь зла – Іран, КНДР, Росія – створює точки напруги в Європі та світі.