Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 164 людини, в тому числі 24 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Курахівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 жовтня.

Покровський район. У Курахівці загинула людина, у Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Світовому Покровської громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 80 російських дронів із 135. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.