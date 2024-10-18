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Бійці 68 ОЄБр показали роботу українських дронів Vampire на Покровському напрямку

До нього можна причепити вибухівку вагою 12 кг.

Бійці 68 ОЄБр показали роботу українських дронів Vampire на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку - вкрай важка. Росіяни постійно штурмують, а наші хлопці відбивають ці штурми.

У новому репортажі проєкту "Український Свідок" - військовослужбовці 2 батальйону 68 ОЄБр на Покровському напрямку. Вони показують журналістам український ударний дрон Vampire: підготовку до бойового вильоту та виконання самої бойової задачі.

Дрон має такі характеристики: 

  • Літає на відстань до 10 км;
  • Може розвивати швидкість до 80 км/год;
  • Висота польоту - до 400 м.

До дрона, який і без того має вражаючий вигляд, бійці чіпляють вибухівку вагою 12 кг. Vampire працює доволі гучно, звук його польоту нагадує роботу гелікоптера. За словами пілотів, дронів, подібних до "Вампіра", ворог на озброєнні не має. 

 

"Росіяни більше зосереджені на FPV, - розповідає боєць із позивним "Цезар" Їх. - Їхнє виробництво відбувається на державному рівні. Але такого - немає. Ці дрони нам видає бригада. Коштують вони недешево, тому відкривати збори недоцільно - це буде дуже довго".

Варто зазначити, що вартість одного Vampire складає 1 050 000 гривень (близько $25000 на момент публікації матеріалу за курсом НБУ).

Бійці також розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. "Це переважно м’ясні штурми, - розповідає “Цезар”. - М’яса у них вистачає. Два-три ворожі піхотинці переходять у відкриту місцевість, тому роботи нашим FPV-шникам, "мавікістам" та "скидярам" вистачає. Ну і лишається трохи нам на вечір".

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