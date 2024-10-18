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Уночі сили ППО збили 80 російських дронів із 135

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Уночі сили ППО збили 80 російських дронів із 135
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників. Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України. 

Бойова робота триває.

  • Повітряні сили повідомили про початок руху ворожих БпЛА близько 21:08. Відтоді ворог запустив їх декілька хвиль. Станом на 7:49 безпілотники продовжують перебувати в повітряному просторі Київської і Черкаської областей. Усі ворожі безпілотники, що рухалися в бік столиці, збито.
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