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Захисники знищили всі дрони, що загрожували вночі Києву. Бойова робота тривала понад 4 години

Інформації про потерпілих немає.

Захисники знищили всі дрони, що загрожували вночі Києву. Бойова робота тривала понад 4 години
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Сили оборони збили всі ворожі безпілотники, що рухалися в бік столиці. Бойова робота в повітряному просторі Києва і поблизу нього тривала понад 4,5 години.

Інформації про руйнування і потерпілих в межах міста немає. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України", – прокоментував він.

Повітряні сили повідомили про початок руху ворожих БпЛА близько 21:08. Відтоді ворог запустив їх декілька хвиль. Станом на 7:49 безпілотники продовжують перебувати в повітряному просторі Київської і Черкаської областей.

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