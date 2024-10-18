Наступного тижня розпочнуться нові візити місії МАГАТЕ на підстанції українських АЕС

Це будуть не постійно діючі місії, вони повторюватимуться в режимі постійного об 'їзду для фіксації ситуації на підстанціях.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів про результати зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Парижі, повідомляє Укрінформ.

“У нас насправді дуже добре це все рухається, вже перший візит відбувся на одну з підстанцій. Наступного тижня починається ціле коло візитів по всіх ключових підстанціях, які відповідають за видачу електроенергії атомною станцією”, - сказав Галущенко.

Втім, це будуть не постійно діючі місії. Вони повторюватимуться в режимі постійного об 'їзду таких підстанцій для фіксації ситуації на них.

Міністр зауважив, що росіяни підняли питання, що моніторинг підстанцій не є функцією МАГАТЕ.

“Але з урахуванням тих ризиків, які вони принесли сьогодні для нашої енергетики, таке питання реалізується. І ми відчуваємо велику підтримку і МАГАТЕ і Єврокомісії, що виділила кошти на це. Франція також підтримує цю ініціативу, розуміючи її важливість з точки зору ядерноенергетичної безпеки”, - зазначив Галущенко.

Міністр енергетики обговорив з Рафаелем Гроссі проєкти добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС, а також готовність МАГАТЕ забезпечити відповідну експертизу.

“Ми зараз, можливо, заплануємо спільну зустріч з болгарською стороною, за участю представників МАГАТЕ, для того, щоб якнайшвидше реалізувати цей проєкт”, - підсумував Галущенко.