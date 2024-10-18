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Наступного тижня розпочнуться нові візити місії МАГАТЕ на підстанції українських АЕС

Це будуть не постійно діючі місії, вони повторюватимуться в режимі постійного об 'їзду для фіксації ситуації на підстанціях.

Наступного тижня розпочнуться нові візити місії МАГАТЕ на підстанції українських АЕС
Наступного тижня розпочнуться нові візити місії МАГАТЕ на підстанції українських АЕС
Фото: IAEA

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів про результати зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Парижі, повідомляє Укрінформ.

“У нас насправді дуже добре це все рухається, вже перший візит відбувся на одну з підстанцій. Наступного тижня починається ціле коло візитів по всіх ключових підстанціях, які відповідають за видачу електроенергії атомною станцією”, - сказав Галущенко.

Втім, це будуть не постійно діючі місії. Вони повторюватимуться в режимі постійного об 'їзду таких підстанцій для фіксації ситуації на них.

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Міністр зауважив, що росіяни підняли питання, що моніторинг підстанцій не є функцією МАГАТЕ.

“Але з урахуванням тих ризиків, які вони принесли сьогодні для нашої енергетики, таке питання реалізується. І ми відчуваємо велику підтримку і МАГАТЕ і Єврокомісії, що виділила кошти на це. Франція також підтримує цю ініціативу, розуміючи її важливість з точки зору ядерноенергетичної безпеки”, - зазначив Галущенко.

Міністр енергетики обговорив з Рафаелем Гроссі проєкти добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС, а також готовність МАГАТЕ забезпечити відповідну експертизу.

“Ми зараз, можливо, заплануємо спільну зустріч з болгарською стороною, за участю представників МАГАТЕ, для того, щоб якнайшвидше реалізувати цей проєкт”, - підсумував Галущенко.

  • Єврокомісія готова виділити додаткові 3 млн євро, аби підтримати роботу місій МАГАТЕ, які працюють на підстанціях в Україні з огляду на можливі атаки Росії на атомну енергетику нашої держави.
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