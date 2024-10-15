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Єврокомісія готова профінансувати на 3 млн євро роботу місій МАГАТЕ на підстанціях в Україні

Єврокомісар із питань енергетики закликала членів ЄС надалі допомагати Україні з обладнанням для ремонту об'єктів енергетики.

Єврокомісія готова профінансувати на 3 млн євро роботу місій МАГАТЕ на підстанціях в Україні
Кадрі Сімсон
Фото: pastimes.ru

Єврокомісія готова виділити додаткові 3 мільйони євро, аби підтримати роботу місій МАГАТЕ, які працюють на підстанціях в Україні з огляду на можливі атаки Росії на атомну енергетику нашої держави.

Про це повідомила єврокомісар Кадрі Сімсон після закінчення засідання Ради ЄС з енергетичних питань, передає"Інтерфакс-Україна".

"Ми також обговорили стурбованість України можливими атаками Росії на підстанції, пов'язані з атомними електростанціями. І я сьогодні поінформувала міністрів, що Комісія готова мобілізувати додатково 3 мільйони євро для підтримки місій Міжнародного агентства з атомної енергії на підстанції", - сказала Сімсон.

Вона також звернулася до міністрів країн-членів ЄС із проханням продовжити вносити пожертви у Фонд підтримки енергетики України і робити внесок у захист української критичної енергетичної інфраструктури, зокрема, надавати запасні частини і обладнання.

"Я дуже вітаю нещодавні значні пожертви від Естонії та Литви, загалом 560 мегават потужності генерації електроенергії. Я також вітаю щедрість, виявлену державами-членами та іншими донорами після мого заклику влітку. А ресурси, доступні Фонду підтримки енергетики України, збільшилися з 500 мільйонів євро до 750 мільйонів євро", - розповіла Сімсон.

Єврокомісар зазначила, що Єврокомісія вивчає можливості збільшення потужностей експорту електроенергії, і закликала міністрів підтримати таку ідею.

  • Минулого місяця група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Цим візитом розпочалась практична реалізація домовленостей, що були досягнуті під час зустрічі Володимира Зеленського і гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга згодом повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики.
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