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Прем'єр Грузії назвав порівняння Грузії та Молдови “абсолютно образливими”

Прем'єр Грузії назвав заяви Жозепа Борреля не вартими уваги.

Прем'єр Грузії назвав порівняння Грузії та Молдови “абсолютно образливими”
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прибуває на зустріч із президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі, Туреччина, 16 травня 2
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував заяви глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Про це повідомляє “Грузія онлайн”.

“Це тимчасові заяви, тому не варто надавати їм особливої уваги. пройдуть ці вибори, завершиться війна в Україні, і після цього взаємини з Євросоюзом будуть перезавантажені”, - сказав Кобахідзе. 

Він назвав порівняння Грузії та Молдови “абсолютно образливими”.

“Ви знаєте, що Грузія випереджає Молдову за всіма параметрами – будь то демократія, права людини, економіка. З економічного погляду ми на 9 мільярдів збільшили різницю між економіками Грузії та Молдови, що є, зокрема, й заслугою того, що у нас, на відміну від Молдови, дуже сильні державні інституції”, - наголосив голова уряду Грузії.

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При цьому Кобахідзе розкритикував ситуацію із демократією та правами людини в Молдові, оскільки “одна за одною в Молдові були заборонені політичні партії, засоби масової інформації і реально залишилося лише два ЗМІ, які ведуть мовлення в масштабах країни”. 

На думку очільника партії влади, в Молдові немає політичного плюралізму, немає медіа-плюралізму. 

“У Грузії авторитаризм був до 2012 року і, якщо чимось і може пишатися наша команда, насамперед це те, що ми поклали край авторитаризму в Грузії. Виходячи з цього, на щастя, подібні заяви не мають ціни для нашого населення, оскільки вони є абсолютно хибними та заснованими на неправильній інформації”, - заявив Кобахідзе.

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