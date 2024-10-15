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Франція зменшить військову допомогу Україні з 3 млрд до 2 млрд євро, - Лекорню

Причина - дефіцит бюджету.

Франція зменшить військову допомогу Україні з 3 млрд до 2 млрд євро, - Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше. 

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Politico.

"На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може сягнути EUR3 млрд. У реальності ми перевищимо EUR2 млрд, але не досягнемо EUR3 млрд", - сказав Лекорню.

Він пояснив, що причина - дефіцит бюджету.

Однак, як пише Politico, Франція була змушена скоротити видатки на допомогу Україні, оскільки дефіцит бюджету за 2024 рік може становити близько 6% ВВП країни.

Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд євро 2022 року і 2,1 млрд євро 2023 року.

  • Рішення про виділення до 3 млрд євро на допомогу Україні у 2024 році було закріплено у двосторонній безпековій угоді між Києвом і Парижем, яку президенти Володимир Зеленський і Еммануель Макрон підписали в лютому 2024 року. 
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