КНДР підірвала міжкорейські дороги

Військові Південної Кореї не зазнали жодних втрат і відкрили вогонь на південь від військової демаркаційної лінії.

У вівторок Північна Корея підірвала частини своїх доріг, що з’єднувалися з Південною Кореєю.

Про це пише Yonhap.

Раніше Північна Корея пообіцяла перекрити дороги та залізниці, які колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

"Збройні сили Північної Кореї здійснили підриви, які, ймовірно, були спрямовані на перекриття доріг Кьонгуй і Тонхе, близько полудня, і проводять додаткові дії, використовуючи важку техніку", – йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів.

Військові Південної Кореї не зазнали жодних втрат і у відповідь відкрили вогонь на південь від військової демаркаційної лінії.

У Об'єднаному комітеті штабів зазначили, що військові уважно стежать за діяльністю збройних сил Північної Кореї та зберігають готовність.

Минулого тижня КНДР оголосила про план "повного відділення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що вони поінформували військових США про цей крок, щоб «запобігти будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам».

Кореї з’єднані автомобільними та залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка з’єднує західне прикордонне місто Кореї з містом Кесон у КНДР, і лінією Донхе вздовж східного узбережжя.