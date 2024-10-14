Байден: США готові до переговорів із РФ, Китаєм та КНДР щодо ядерної загрози

Про це президент США сказав, вітаючи лауреатів Нобелівської премії миру.

Президент США Джо Байден у привітанні лауреатів Нобелівської премії миру заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки.

Як йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Білого Дому, Штати готові до діалогу "без попередніх умов".

За словами Байдена, необхідно "просуватися до дня", коли можна буде остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї, адже від неї немає користі жодній із країн.

"Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них. Ці ядерні ризики підривають норми та угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", – зазначив Байден.