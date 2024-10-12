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Сибіга заявив про прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ

Про цю допомогу глава МЗС України говорив із Жозепом Боррелем.

Сибіга заявив про прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

Як ідеться в дописі Сибіги у соцмережі Х, ця бесіда була продуктивна.

"Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - написав міністр.

Сибіга також повідомив, що запрошений на майбутнє засідання Ради із закордонних справ.

  • У вересні під час перебування в Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн Group of 7. 
  • Кошти виділять у межах кредиту на 50 млрд доларів, який погодили лідери G7.
  • Згодом угорський міністр фінансів Міхай Варга після міністерської зустрічі у Люксембурзі повідомив, що його держава блокуватиме 35-мільярдний кредит для України, поки у США не оберуть нового президента.
  • Але вже наступного дня з'явилася інформація, що ЄС таки погодив макрофінансову допомогу і новий механізм, який допоможе нашій державі погасити кредит G7 на суму до 45 мільярдів євро.
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