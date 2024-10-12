Сибіга заявив про прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.
Як ідеться в дописі Сибіги у соцмережі Х, ця бесіда була продуктивна.
"Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - написав міністр.
Сибіга також повідомив, що запрошений на майбутнє засідання Ради із закордонних справ.
- У вересні під час перебування в Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн Group of 7.
- Кошти виділять у межах кредиту на 50 млрд доларів, який погодили лідери G7.
- Згодом угорський міністр фінансів Міхай Варга після міністерської зустрічі у Люксембурзі повідомив, що його держава блокуватиме 35-мільярдний кредит для України, поки у США не оберуть нового президента.
- Але вже наступного дня з'явилася інформація, що ЄС таки погодив макрофінансову допомогу і новий механізм, який допоможе нашій державі погасити кредит G7 на суму до 45 мільярдів євро.