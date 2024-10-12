Сибіга заявив про прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ

Про цю допомогу глава МЗС України говорив із Жозепом Боррелем.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

Як ідеться в дописі Сибіги у соцмережі Х, ця бесіда була продуктивна.

"Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - написав міністр.

Сибіга також повідомив, що запрошений на майбутнє засідання Ради із закордонних справ.