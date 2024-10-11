Порошенко купив для ЗСУ більше 3 тисяч FPV-дронів, “Мавіки” і РЕБ

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко купив для ЗСУ більше 3 тисяч FPV-дронів, а також «Мавіки» і засоби РЕБ. Техніка найближчим часом буде розподілена і надійде у бойові бригади та батальйони, повідомляє пресслужба «ЄС».

«Скільки FPV-дронів потрібно для того, щоб знищити кількадесят ворожих танків чи розбити позиції російських штурмовиків? Переконаний, що «пташок», які ми найближчим часом передамо нашим військовим, вистачить на значно більше ворожих цілей», – написав Порошенко у соцмережах.3140 дронів різного діаметра та для різних бойових завдань — ударні «Мольфари» 10” та 8”, а також нічні і денні «Мавіки» дуже чекають на фронті, зазначив Петро Порошенко.

«А ще маємо 50 станцій купольного багатодіапазонного РЕБу «Шатро», що здатний прикрити від ударних дронів позиції нашої піхоти, десанту чи артилеристів», – показав лідер партії.



«Вдень і вночі виготовляємо, закуповуємо та продумуємо швидку логістику, щоб постачати необхідну техніку до Збройних Сил України», – додав Порошенко.