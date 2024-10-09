Міністерство оборони і Генштаб через декілька тижнів відкриють гарячу лінію для звернень щодо порушень закону про мобілізацію. Така домовленість досягнута на зустрічі представників Міноборони та ГШ з керівництвом парламентських фракцій.
Про це в коментарі кореспондентці LB.ua у парламенті повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію.
"Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.
Порошенко додав, що військове командування повністю підтримало відповідну ініціативу.
Звернутися на гарячу лінію можна буде не лише щодо порушень з боку ТЦК, а й поліції та інших залучених у процесі мобілізації.
- Протягом повномасштабної війни в Україні неодноразово виявляли посадовців, які наживалися на ухиленні військовозобов'язаних від захисту країни. Нещодавно правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького МСЕК. У неї вдома знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.