Міністерство оборони і Генштаб через декілька тижнів відкриють гарячу лінію для звернень щодо порушень закону про мобілізацію. Така домовленість досягнута на зустрічі представників Міноборони та ГШ з керівництвом парламентських фракцій.

Про це в коментарі кореспондентці LB.ua у парламенті повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Ця лінія дозволятиме командуванню Збройних Сил оперативно реагувати на факти порушення законів та на корупцію.

"Коли вимагають у призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що йдеться про мільйони, які стікаються до нечистих на руку корупціонерів", – сказав нардеп.

Порошенко додав, що військове командування повністю підтримало відповідну ініціативу.

Звернутися на гарячу лінію можна буде не лише щодо порушень з боку ТЦК, а й поліції та інших залучених у процесі мобілізації.