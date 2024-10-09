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У Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які "заробляли" на ухилянтах

Вартість таких «послуг» становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта.

У Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які "заробляли" на ухилянтах
У Рівному викрили організаторів схем для ухилянтів
Фото: СБУ

У Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах. Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. 

Як йдеться у повідомленні СБУ та Офісу генпрокурора, серед учасників схеми є посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

Вартість таких «послуг» становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта.

Затримали учасників схеми під час передачі грошей
Фото: Офіс генпрокурора
Затримали учасників схеми під час передачі грошей

Для реалізації «схеми» фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні. Згодом на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність «хворих» до військової служби.

Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані «прибутки» розподіляли між усіма учасниками злочинів.

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта. 

Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті.

Вилучені під час обшуків гроші
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені під час обшуків гроші

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом – у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися «послугою».

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