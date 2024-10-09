ВР прийняла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України

Сьогодні, 9 жовтня народні депутати вцілому схвалили зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду №11484.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Як зазначила народна обраниця, метою змін є приведення національного законодавства у відповідність до Римського статуту, уточнення термінології та визначення покарання за такі злочини, як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.

Зокрема, передбачаються зміни до процедури рослідування кримінального провадження, що дозволять ефективніше розслідувати та переслідувати осіб, підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів і встановить чіткі механізми для забезпечення співпраці з МКС.

Цей законопроєкт підтримали 228 нардепів.

Римський статут – угода про створення Міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочин агресії й геноцид.