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ВР прийняла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України

Зміни прийняли у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду №11484.

ВР прийняла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України
Голосування у Верховній Раді. Фото ілюстративне
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Сьогодні, 9 жовтня народні депутати вцілому схвалили зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду №11484.  

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко

Як зазначила народна обраниця, метою змін є приведення національного законодавства у відповідність до Римського статуту, уточнення термінології та визначення покарання за такі злочини, як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.  

Зокрема, передбачаються зміни до процедури рослідування  кримінального провадження, що дозволять ефективніше розслідувати та переслідувати осіб, підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів і встановить чіткі механізми для забезпечення співпраці з МКС. 

Цей законопроєкт підтримали 228 нардепів. 

  • Римський статут – угода про створення Міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочин агресії й геноцид. 
  • Римський статут ратифікував Володимир Зеленський 24 серпня цього року. 
  • Україна підписала статут ще в 200 році, але не ратифіковувала його. Ратифікація цього документу дозволить Україні стати повноправним членом МКС, що своєю чергою дасть можливість державі висувати свого кандидата на посаду судді і прокурора суду, брати участь у виборах та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. 
  • Як Україна вперше з часів Другої світової війни змінює архітектуру правосуддя, про це у матеріалі LB.ua.
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