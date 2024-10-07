На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ

На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову Конституйційного суду України.
Як повідомили у Офісі генпрокурора, до складу групи входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби.
Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Серед осіб, які скористалися протиправною послугою є і колишній Голова Конституційного Суду України. Імовірно, йдеться про колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.
За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю. При цьому поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.
Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі. А прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України.
Також в рамках цього кримінального провадження колишньому Голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України).
Слідство триває, встановлюють інших можливих співучасників злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.
- У вересні 2022 року УП писала про те, що ексголова КС Тупицький виїхав за кордон в чужому авто з водієм із подвійним громадянством.
- Ще у 2020 році "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства.
- Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.
- 29 березня 2022 року журналісти "Схем" повідомили, що відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.
- Згодом в ДБР підтвердили незаконну втечу ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького за кордон.
- Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а потім оголосили у розшук за ще одним звинуваченням: у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ.
- Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії, у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на його дружину. Натомість за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.