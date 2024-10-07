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На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ

Серез учасників організованої групи – заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. 

На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Ексголова КСУ Олександр Тупицький
Фото: pravda.com.ua

На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову Конституйційного суду України. 

Як повідомили у Офісі генпрокурора, до складу групи входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. 

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою є і колишній Голова Конституційного Суду України. Імовірно, йдеться про колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю. При цьому поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.

Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі. А прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України.

Також в рамках цього кримінального провадження колишньому Голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України).  

Слідство триває, встановлюють інших можливих співучасників злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.

  • У вересні 2022 року УП писала про те, що ексголова КС Тупицький виїхав за кордон в чужому авто з водієм із подвійним громадянством. 
  • Ще у 2020 році "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. 
  • Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.
  • 29 березня 2022 року журналісти "Схем" повідомили, що відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.
  • Згодом в ДБР підтвердили незаконну втечу ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького за кордон.
  • Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а потім оголосили у розшук за ще одним звинуваченням: у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ.
  • Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії, у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на його дружину. Натомість за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.
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