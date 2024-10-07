У житомирської лікарки під час обшуків знайшли понад 4 млн грн

Понад 4,4 мільйона гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарки в Житомирі, причетної до схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Фото: Поліція Житомирської області Правоохоронці провели обшуки у лікарки із Житомира

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Фото: Поліція Житомирської області ПІд час обшуків у житомирської лікарки виявили гроші

Фото: Поліція Житомирської області Гроші, знайдені у житомирської лікарки

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини «подяки». Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми.

Нещодавно затримали керівницю МСЕК із Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів.