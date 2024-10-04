Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виплатило гроші викривачу корупції. Гроші отримав військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що такі виплати запровадили ще у 2019 році. Викривач може отримати 10% від розміру хабара, але не більше 3 тис. мінімальних зарплат, встановлених на час вчинення злочину.

Суди вже ухвалили два позитивних рішення про виплати, втім через відсутність врегульованих процедур виплати гроші викривачі не отримували.

Андрій Бойко у 2021 році повідомив до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що йому запропонували отримання 24 млн гривень за дії в інтересах певного ТОВ. Він мав сприяти тому, щоб аудитори склали позитивний звіт щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту.