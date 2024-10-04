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НАЗК вперше виплатило гроші викривачу корупції

Викривачу пропонували хабар у розмірі 24 млн гривень.

НАЗК вперше виплатило гроші викривачу корупції
Викривач корупції Андрій Бойко
Фото: Суспільне Новини/Анна Самара

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виплатило гроші викривачу корупції. Гроші отримав військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що такі виплати запровадили ще у 2019 році. Викривач може отримати 10% від розміру хабара, але не більше 3 тис. мінімальних зарплат, встановлених на час вчинення злочину. 

Суди вже ухвалили два позитивних рішення про виплати, втім через відсутність врегульованих процедур виплати гроші викривачі не отримували.

Андрій Бойко у 2021 році повідомив до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що йому запропонували отримання 24 млн гривень за дії в інтересах певного ТОВ. Він мав сприяти тому, щоб аудитори склали позитивний звіт щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. 

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Таким чином компанія отримала б оплату в розмірі 400 млн гривень за облаштування спецоб’єкта та претендувала би на майбутні договори з Міноборони.В результаті 24 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі. Колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони було призначено позбавлення волі на 4,5 роки. Водночас суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, оскільки той офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень, отже не має права на винагороду. Це рішення було оскаржене, і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС присудила виплату.

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