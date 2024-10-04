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"Агенція оборонних закупівель" не платить за боєприпаси, чим зриває їх постачання, – директор підприємства ГУР МОУ Петров Новини компаній

Державне підприємство зриває контракти, говорить Петров.

"Агенція оборонних закупівель" не платить за боєприпаси, чим зриває їх постачання, – директор підприємства ГУР МОУ Петров
Олексій Петров

«В інтересах кого зараз створюється тиск на компанію «Спецтехноекспорт», яка завезла неймовірну кількість пострілів критичної номенклатури? В інтересах кого блокується сьогодні передплата, щоб ми не постачали товар з тих складних країн? Я, маючи відповідний досвід в контррозвідці, здогадаюсь, в чиїх це інтересах». Про це журналісту «Української Правди» Михайлу Ткачу розповів директор ДГЗП «Спецтехноекспорту» Олексій Петров. Детальніше - https://youtu.be/sq38XXh23FY.

Петров пояснює, що Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» не виконує умови контрактів в частині оплати за боєприпаси, які мають бути доставлені до України і через це постачальники не можуть їх відправити.

Олексій Петров – колишній генерал СБУ, який очолював у 2017-2019 роках Департамент контррозвідки СБУ, пізніше працював на посадах начальника управління СБУ в Кіровоградській області та був губернатором Закарпатської області.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення, 9 березня 2022 року, рішенням Кабміну найбільші державні торгівельні організації «Укроборонпрому», в тому числі і «Спецтехноекспорт», було передано до Міністерства оборони України. В серпні 2022 року «Спецтехноекспорт» було передано до Головного управління розвідки Міноборони України.

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