Україна залучить додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни

Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість тощо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Україні залучити додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни.

Про це 4 жовтня під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. На сьогоднішньому засіданні Уряду ми приймаємо два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проєкти в наших громадах.