Україна залучить додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни

Україні залучити додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни.
Про це 4 жовтня під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. На сьогоднішньому засіданні Уряду ми приймаємо два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку”, – повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проєкти в наших громадах.