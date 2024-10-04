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Україна залучить додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни

Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість тощо.

Україна залучить додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Україні залучити додатково майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення країни. 

Про це 4 жовтня під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. На сьогоднішньому засіданні Уряду ми приймаємо два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку”, – повідомив Шмигаль. 

Він зазначив, що ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проєкти в наших громадах.

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