Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів з Польщі, - Держаудитслужба

Зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 рази більше коштів, ніж вимагала ситуація.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" невиправдано переплатило біля 160 мільйонів гривень за послугу транспортування вагонів, отриманих як дар від європейських партнерів, за реальної ринкової вартості такого перевезення - 30 млн грн.

Це встановили фахівці Державної аудиторської служби під час проведення аудиту фінансової діяльності КП "Київський метрополітен".

"З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість «Київський метрополітен» за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за транспортування 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, булбуло сплачено 189,34 млн грн. Тоді як за результатами досліджень відкритих джерел інформації розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн.

"Тобто зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 рази більше коштів, ніж вимагала ситуація. Варто додати, що підприємство-переможець, яке доставило вагони в Київ, очевидно дебютувало в сфері транспортно-експедиторських послуг. З’ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з «Київським метрополітеном» – його єдиний досвід в цьому напрямку", - наголосили в Держаудитслужбі.

Також повідомляєьться, що провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – на підприємство їх не допустили. Через це Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва нагадала, що після повномасштабного вторгнення Уряд тимчасово призупинив заходи фінансового контролю місцевих бюджетів, проте з вересня 2022 року така перевірка була відновлена.

Раніше аудит також виявив, що метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.