Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість

Фінська делегація підтвердила намір продовжувати надавати Україні військову допомогу та інвестувати в українську промисловість.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість та створювати спільні підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості фінансування оборонного виробництва в Україні та перспективи створення спільних підприємств.

"Фінські компанії можуть звертатися до Міноборони – ми готові забезпечити їх контрактами", – зазначив Рустем Умєров.

Рустем Умєров подякував фінському уряду на народу за постійну підтримку, а також за готовність поглиблювати двосторонню співпрацю. Натомість фінська делегація підтвердила намір продовжувати надавати Україні військову допомогу, а також інвестувати в промислові потужності, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.