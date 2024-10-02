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Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість

Фінська делегація підтвердила намір продовжувати надавати Україні військову допомогу та інвестувати в українську промисловість.

Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість
Рустем Умєров та Юкка Копро
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з  головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість та створювати спільні підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості фінансування оборонного виробництва в Україні та перспективи створення спільних підприємств.

"Фінські компанії можуть звертатися до Міноборони – ми готові забезпечити їх контрактами", – зазначив Рустем Умєров.

Рустем Умєров подякував фінському уряду на народу за постійну підтримку, а також за готовність поглиблювати двосторонню співпрацю. Натомість фінська делегація підтвердила намір продовжувати надавати Україні військову допомогу, а також інвестувати в промислові потужності, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

  • Наразі Фінляндія поставила Україні військову техніку на загальну суму 2,3 млрд євро, а також оголосила про черговий, 25-ий пакет військової допомоги.
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