У Міноборони розробили алгоритм дистанційного відкриття рахунків для сімей військових-іноземців, які воюють за Україну

Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до посольства України та оформити відповідні документи.

Департамент соціального забезпечення Міністерство оборони розробив алгоритм дистанційного відкриття рахунків для членів сімей військовослужбовців-іноземців, які воюють пліч-о-пліч із воїнами ЗСУ проти російських агресорів, але на даний час загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Алгоритм також передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення та інших виплат.

Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до Посольства України в країні проживання та оформити відповідні документи.

Алгоритм передбачає:

1. Члени сімей військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон, повинні з’явитися до посольства України за місцем проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності;

2. Оформити довіреність на свого представника в Україні з числа осіб з українським громадянством (адвокат, представник) на право подачі комплекту документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

3. Оформити довіреність на свого представника в Україні з числа осіб з українським громадянством (адвокат, представник) для відкриття рахунку в банку державного сектору України. Вказана довіреність потрібна для відкриття рахунку і здійснення банківських операцій після надходження коштів на рахунок;

4. Оформити комплект документів:

заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (зразок надається) (у разі смерті);

допомога на поховання (у разі смерті);

завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті);

завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: а) для дружини/чоловіка — свідоцтво про шлюб; б) для дитини — свідоцтво про народження дитини; в) для батьків — свідоцтво про народження військовослужбовця; г) для осіб, які перебували на утриманні, — документ, що підтверджує перебування на його утриманні;

копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб — платників податків (для оформлення податкової звітності);

згода на обробку персональних даних українською мовою (зразок надається); інші документи в разі наявності;

5. Надіслати комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, представнику в Україні;

6. Представник в Україні за довіреністю відкриває рахунок у банку державного сектору;

7. Представник прибуває до ТЦКСП (за його вибором) або військової частини та подає вищезазначені документи.