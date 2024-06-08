Керівник ГУР розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією.

Про це йдеться у документальному фільмі "Легіони світла" з циклу "Воєнна розвідка України".

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, ― вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", - розповів Буданов.

Зараз проти російських загарбників у лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу. Буданов також назвав одну з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР.

"Чому це більш-менш ефективно запрацювало у нас? Тут серед інших аспектів є ще один, досить важливий ― це знання іноземних мов. А оскільки у нас багато співробітників із вільним володінням іноземними мовами, тож нам було легше це зробити", - пояснив він.

"Легіони світла" - шостий документальний фільм циклу “Воєнна розвідка України”, створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики у співпраці із ГУР Міноборони.

Більше про те, як влаштований Інтернаціональний легіон та чому іноземні бійці постали на захист України, читайте в матеріалі LB.ua.