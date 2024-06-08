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Росіяни вдарили по Милівській громаді Херсонщини, загинула жінка

На момент удару жінка знаходилась у власному будинку.

Росіяни вдарили по Милівській громаді Херсонщини, загинула жінка
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська здійснили артилерійський обстріл по населеному пункті у Милівській громаді Херсонщини. Під час атаки загинула жінка.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді. Внаслідок обстрілу загинула місцева жінка. В момент атаки вона знаходилась у власному будинку", — ідеться у повідомленні. 

Відомості щодо інших потерпілих уточнюються. 

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ( ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У суботу, 8 червня, російська армія завдала ударів по Дудчанах Бериславського району і Білозерці Херсонської області. Унаслідок атак на Бериславщині загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення в Білозерці.
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