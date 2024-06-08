Росіяни вдарили по Милівській громаді Херсонщини, загинула жінка

На момент удару жінка знаходилась у власному будинку.

Російські війська здійснили артилерійський обстріл по населеному пункті у Милівській громаді Херсонщини. Під час атаки загинула жінка.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді. Внаслідок обстрілу загинула місцева жінка. В момент атаки вона знаходилась у власному будинку", — ідеться у повідомленні.

Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ( ч. 2 ст. 438 КК України).