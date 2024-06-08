ЗСУ контролюють більшу частину Вовчанська, — ОСУВ "Хортиця"

Більша частина Вовчанська на Харківщині знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем", — зазначив Волошин.

За його словами Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

"Втрати ворога на тому напрямку (Харківському - ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії", — додав речник.

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили.