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ЗСУ контролюють більшу частину Вовчанська, — ОСУВ "Хортиця"

Ворог зазнає максимальних втра, однак намагається просунутися.

ЗСУ контролюють більшу частину Вовчанська, — ОСУВ "Хортиця"
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Більша частина Вовчанська на Харківщині знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем", — зазначив Волошин.

За його словами Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

"Втрати ворога на тому напрямку (Харківському - ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії", — додав речник.

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. 

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