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В експлуатацію введено ще один атомний блок після ремонту, — Міненерго

Обмеження електропостачання заплановані на період з 16:00 до 24:00.

В експлуатацію введено ще один атомний блок після ремонту, — Міненерго
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Після планового ремонту до енергосистеми України в роботу повернули ще один атомний енергоблок. Підключення енергоблоку однієї з АЕС після планового ремонту дещо знизить дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше строку, включили в роботу енергоблок. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це дещо знизить дефіцит електроенергії.

Відомо, що це вже третій атомний блок, на якому виконані планові роботи для підготовки до осінньо-зимового періоду. Мета — підготувати усі блоки до стабільної та безперебійної роботи в опалювальний сезон.

Цієї доби дефіцит в енергосистемі наявний у вечірні години. 

"Обмеження електропостачання заплановані на період з 16:00 до 24:00. Впродовж дня до 16:00 обмежень споживачів не планується. Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури", — пишуть у Міненерго.

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