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Окупанти завдали ударів дронами по Нікопольщині, є загиблий

Росіяни знову атакували дронами та артилерією район Нікополя.

Окупанти завдали ударів дронами по Нікопольщині, є загиблий
обстріли Нікопольського району
Фото: Сергій Лисак

У ніч на 8 червня російська армія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе й артилерію, унаслідок обстрілів загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба збили над областю два "Шахеди" – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади", - зазначив він.

За інформацією глави ОВАЮ, внаслідок обстрілу загинув чоловік. 

"У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка. Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще 5 – понівечені.

Побиті 2 дачні будинки, 2 господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються", – ідеться у повідомленні.

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