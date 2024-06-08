Юлія Тимошенко потрапила до бази розшуку МВС Росії

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебуває у розшуку міністерства внутрішніх справ країни-агресора.

Як пише Укрінформ, у базі російського відомства стверджується, що українська політикиня розшукується у зв'язку зі звинуваченням у вчиненні порушення за кримінальною статтею. Проте картка з даними не містить інформації, що саме інкримінують колишній прем'єр-міністерці.

Для МВС Росії це далеко не перший випадок оголошення в розшук відомих українських і європейських політиків. На початку травня у базі "злочинців" за версією кремлівського режиму опинилися чинний та колишній президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Але через певний час їх чомусь прибрали з цього переліку.