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Юлія Тимошенко потрапила до бази розшуку МВС Росії

Ексочільниця уряду України "звинувачується за кримінальною статтею". 

Юлія Тимошенко потрапила до бази розшуку МВС Росії
Юлія Тимошенко
Фото: Lb.ua

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебуває у розшуку міністерства внутрішніх справ країни-агресора.

Як пише Укрінформ, у базі російського відомства стверджується, що українська політикиня розшукується у зв'язку зі звинуваченням у вчиненні порушення за кримінальною статтею. Проте картка з даними не містить інформації, що саме інкримінують колишній прем'єр-міністерці. 

Для МВС Росії це далеко не перший випадок оголошення в розшук відомих українських і європейських політиків. На початку травня у базі "злочинців" за версією кремлівського режиму опинилися чинний та колишній президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Але через певний час їх чомусь прибрали з цього переліку

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