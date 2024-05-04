Росія оголосила у "розшук" Володимира Зеленського і експрезидента України Петра Порошенка

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило у "розшук" чинного Президента України Володимира Зеленського і експрезидента Петра Порошенка.

Про це повідомило видання Meduza.

Відповідна інформація з'явилася у російській базі розшуку. Невідомо, за якими статями кримінального кодексу розшукують Зеленського і Порошенка, оскільки цієї інформації відомство країни-агресора не оприлюднило.