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Росія оголосила у "розшук" Володимира Зеленського і експрезидента України Петра Порошенка

За якими статями кримінального кодексу - невідомо.

Росія оголосила у "розшук" Володимира Зеленського і експрезидента України Петра Порошенка
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило у "розшук" чинного Президента України Володимира Зеленського і експрезидента Петра Порошенка.

Про це повідомило видання Meduza.

Відповідна інформація з'явилася у російській базі розшуку. Невідомо, за якими статями кримінального кодексу розшукують Зеленського і Порошенка, оскільки цієї інформації відомство країни-агресора не оприлюднило.

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