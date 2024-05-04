Росія оголосила у "розшук" Володимира Зеленського і експрезидента України Петра Порошенка

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило у "розшук" чинного Президента України Володимира Зеленського і експрезидента Петра Порошенка.
Про це повідомило видання Meduza.
Відповідна інформація з'явилася у російській базі розшуку. Невідомо, за якими статями кримінального кодексу розшукують Зеленського і Порошенка, оскільки цієї інформації відомство країни-агресора не оприлюднило.
- Раніше РФ оголосила в розшук експосла України в Казахстані Петра Врублевського, а також співачку Джамалу, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та чинного головнокомандувача Олександра Сирського і навіть керівництво Міжнародного кримінального суду.