Єрмак і Сіярто обговорили питання українсько-угорських відносин

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Як ідеться в дописі Єрмака у телеграмі, із Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

"Ми наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань", - додав керівник ОПУ.