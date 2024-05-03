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Єрмак і Сіярто обговорили питання українсько-угорських відносин

Співрозмовники запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

Єрмак і Сіярто обговорили питання українсько-угорських відносин
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Як ідеться в дописі Єрмака у телеграмі, із Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

"Ми наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань", - додав керівник ОПУ.

  • У квітні Єрмак і Сіярто теж провели телефонну розмову щодо двосторонніх питань. Невдовзі відбулася тривала зустріч Дмитра Кулеби з угорським колегою у Брюсселі.
  • Згодом з'явилася інформація, що уряд Угорщини має намір блокувати виділення Євросоюзом 2 мільярдів євро для допомоги Україні. Причиною такого рішення у міністерстві закордонних справ країни називають "полювання на відьом", яке Україна нібито влаштувала проти угорських компаній. 
  • Як відомо, після виключення OTP-банку зі списку спонсорів війни Будапешт тепер має претензії щодо буцімто "переслідувань" фармацевтичної фірми "Гедеон Ріхтер". На думку угорської сторони, проти виробника ліків ведуться "необґрунтовані процедури" за "сфабрикованими приводами".
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