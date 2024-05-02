Опитування: ідею членства України в ЄС і НАТО найменше підтримують у Словаччині й Угорщині

Ідею членства України в Євросоюзі й НАТО найменше підтримують у Словаччині й Угорщині з-поміж інших країн Центрально-Східної Європи.

Такі дані дослідження Globsec Trends 2024, передає "Європейська правда".

Підтримка членства нашої держави в ЄС та/або НАТО знизилася у Словаччині за останні два роки. У 2022-му 40% респондентів хотіли, щоб Україна була в західних блоках, а у 2024-му - лише 30%.

В Угорщині відсоток підтримки трішки зріс: якщо у 2022 році він становив 23%, то цьогоріч 36%. До речі, саме в Угорщині з-поміж інших країн регіону - найбільший відсоток респондентів, які виступаю за нейтральний статус України (57%).

При цьому найбільше членство України в НАТО/ЄС підтримують у Литві (66%), Польщі (64%), Латвії (61%) та Естонії (60%).

Щодо Польщі, то, як відзначили автори дослідження, тут зафіксували найбільші зміни. У 2022-му 72% опитаних поляків підтримували членство України в ЄС або в ЄС і НАТО, однак цьогоріч таких лише 50%.

Польський коментатор дослідження Павел Терпиловський з польської фактчекінгової організації Demagog зазначив, що такі показники спричинені страхом економічної конкуренції після останніх подій довкола агроімпорту і його співгромадяни стурбовані, що українські продукти можуть дестабілізувати польський ринок.