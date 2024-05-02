Словацька опозиція сподівається, що вибори у Європарламент “загальмують” проросійського Фіцо

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо на спецзасіданні Євроради в Брюсселі. 1 лютого 2024 року

У Словаччині зростає побоювання, що країна візьме приклад з Угорщини у питанні відходу від верховенства права. Відтак опозиція країни заявляє про рішучі наміри довести, що громадяни хочуть демократичного майбутнього, покладаючись у цьому питанні на червневі вибори у Європарламент.

Про це пише The Guardian.

З часу повернення до влади минулого року словацький прем’єр-міністр, популіст Роберт Фіцо націлився на ЗМІ, неурядові організації та прокурорів. Критики кажуть, що, як і його друг із сусідньої Угорщини Віктор Орбан, Фіцо намагається “підірвати систему стримувань і противаг” та зміцнити свою владу, займаючи більш дружню позицію щодо Росії.

Журналісти у Словаччині висловили занепокоєння через рішення уряду минулого тижня про заміну суспільного мовника країни, на який політик тепер матиме вплив.

Тим часом закриття Фіцо спеціальної прокуратури, яка займається корупцією на високому рівні, підвищила ймовірність того, що Євросоюз може заморозити частину фінансування для країни. Між Брюсселем і Братиславою тривають дискусії щодо антикорупційних гарантій і того, що має зробити Словаччина, щоб отримати доступ до грошей блоку. Віцепрезидентка Європейської комісії, відповідальна за цінності ЄС, Вера Йоурова зустрілася з Фіцо в Братиславі минулого тижня, щоб обговорити ці питання.

Закон, згідно з яким групи громадянського суспільства, які отримують більше 5000 євро у рік міжнародного фінансування, визначають як “організації з іноземною підтримкою”, також викликав занепокоєння в ЄС і серед неурядових організацій.

Попри контроверсії Пітер Пеллегріні, союзник Фіцо, переміг прозахідного дипломата на президентських виборах минулого місяця. Результат розчарував прогресивну опозицію Словаччини, яка активізувалася в останні місяці. Однак провідний кандидат від соціал-ліберальної, проєвропейської партії “Прогресивна Словаччина” Людовіт Одор вірить, що прогресисти можуть перемогти на виборах до Європарламенту з допомогою нової стратегії. Одор ‒ колишній заступник голови національного банку Словаччини, який минулого року недовго очолював технократичний уряд.

“Коли я зустрічаюся з людьми, вони кажуть про надію на те, що ці вибори можуть бути іншими”, ‒ сказав він.

За словами Одора, ситуація змінюється і можна показати, що “Словаччина ‒ це не лише Роберт Фіцо та його компанія, але насправді набагато більше”.

Фото: EPA/UPG Кандидат до Європарламенту від соціал-ліберальної, проєвропейської партії “Прогресивна Словаччина” Людовіт Одор