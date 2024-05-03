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У Пакистані автобус впав у яр, загинуло щонайменше 20 осіб

Водій не впорався з керуванням.

У Пакистані автобус впав у яр, загинуло щонайменше 20 осіб
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На півночі Пакистану у гірському районі автобус впав у глибоку долину. Унаслідок загинуло щонайменше 20 людей, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Автобус перевозив понад 40 пасажирів з міста Равалпінді поблизу столиці Ісламабаду до північного гірського регіону Гілгіт-Балтістан поблизу кордону з Китаєм.

Водій не впорався з керуванням на повороті, впавши в скелястий яр, де протікає річка Інд.

Місцева влада повідомила, що у цьому регіоні перевищення швидкості на слизьких дорогах після сильних дощів і зсувів зазвичай призводить до аварій.

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Рятувальники за підтримки армійських гелікоптерів дістали постраждалих із території інциденту. Роботи з порятунку завершені, відомо про 21 постраждалого, п'ятеро з них перебуває у важкому стані.

  • На початку квітня Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля, двоє осіб загинуло.
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