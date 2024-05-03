У Пакистані автобус впав у яр, загинуло щонайменше 20 осіб

Водій не впорався з керуванням.

На півночі Пакистану у гірському районі автобус впав у глибоку долину. Унаслідок загинуло щонайменше 20 людей, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Автобус перевозив понад 40 пасажирів з міста Равалпінді поблизу столиці Ісламабаду до північного гірського регіону Гілгіт-Балтістан поблизу кордону з Китаєм.

Водій не впорався з керуванням на повороті, впавши в скелястий яр, де протікає річка Інд.

Місцева влада повідомила, що у цьому регіоні перевищення швидкості на слизьких дорогах після сильних дощів і зсувів зазвичай призводить до аварій.

Рятувальники за підтримки армійських гелікоптерів дістали постраждалих із території інциденту. Роботи з порятунку завершені, відомо про 21 постраждалого, п'ятеро з них перебуває у важкому стані.