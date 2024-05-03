Шумер і Джонсон хочуть запросити Нетаньягу виступити у Конгресі

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, жовтень 2023 року

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер і спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон мають намір запросити прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступити з промовою до Конгресу, пише The Hill.

Можливість запрошення розглядається попри напруженість між ізраїльським лідером і багатьма демократами через те, як Ізраїль веде війну у Смузі Гази.

Цього тижня Джонсон розповів виданню, що надіслав Шумеру чернетку запрошення близько місяця тому, але досі відповіді немає.

“Я надіслав чернетку листа, тому що це двопалатний лист із запрошенням, він лежав на столі Чака Шумера. Наскільки я знаю, він ще не підписав його”, ‒ сказав Джонсон.

Але тепер, згідно з офісом Шумера, демократ готовий підписати контракт.

“Він має намір приєднатися до запрошення, час узгоджується”, ‒ сказав прессекретар лідера Сенату.