Шумер і Джонсон хочуть запросити Нетаньягу виступити у Конгресі

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер і спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон мають намір запросити прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступити з промовою до Конгресу, пише The Hill.
Можливість запрошення розглядається попри напруженість між ізраїльським лідером і багатьма демократами через те, як Ізраїль веде війну у Смузі Гази.
Цього тижня Джонсон розповів виданню, що надіслав Шумеру чернетку запрошення близько місяця тому, але досі відповіді немає.
“Я надіслав чернетку листа, тому що це двопалатний лист із запрошенням, він лежав на столі Чака Шумера. Наскільки я знаю, він ще не підписав його”, ‒ сказав Джонсон.
Але тепер, згідно з офісом Шумера, демократ готовий підписати контракт.
“Він має намір приєднатися до запрошення, час узгоджується”, ‒ сказав прессекретар лідера Сенату.
- Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Наразі МКС розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.
- Після цього ЗМІ написали, що Нетаньягу нібито звернувся до президента США Джо Байдена з проханням втрутитися у ситуацію з Міжнародним кримінальним судом.
- За інформацією видання Axios, обидві палати Конгресу вже попередили суд, що в разі видачі ордерів на арешт ізраїльських чиновників, з боку США буде "відповідь", законодавство для якої вже готується. Найімовірніше, мова про санкції проти представників МКС. який розглядає справу за звинуваченням Ізраїлю у вчиненні військових злочинів у Газі.