За даними ООН, відновлення зруйнованих будинків Гази триватиме принаймні до 2040 року

Згідно зі звітом ООН, відновлення зруйнованих будинків у Смузі Гази триватиме принаймні до 2040 року. Водночас, воно може затягнутися на багато десятиліть.

Про це повідомляє Reuters.

ООН вважає, що відновлення зруйнованих будинків може бути виконано до 2040 року за умови, що будівельні матеріали доставлятимуться в п’ять разів швидше, ніж під час останньої кризи в Газі у 2021 році.

Якщо ж темпи реконструкції відповідатимуть тенденції кількох попередніх конфліктів, Газі знадобиться “приблизно 80 років, щоб відновити всі повністю зруйновані житлові одиниці”, йдеться в оцінці Програми розвитку ООН.

Крім того, окремий звіт, заснований на супутникових знімках, проаналізованих ООН, показав, що 85,8% шкіл у Газі зазнали певного рівня пошкоджень з 7 жовтня. При цьому понад 70% шкіл потребуватимуть капітальної або повної реконструкції.

Зазначається, що якщо війна триватиме 9 місяців, бідність населення Гази зросте з 38,8% на кінець 2023 року до 60,7%.

За даними палестинців, у Газі було зруйновано близько 80 тис. будинків під час конфлікту, спровокованого нападами ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня.