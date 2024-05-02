Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Колумбійський президент Густаво Петро під час мітингу у Боготі на честь Міжнародного дня праці оголосив про рішення розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Як пише Reuters, він пояснив це тим, що Ізраїль буцімто має "геноцидний уряд та геноцидного президента". Петро також закликав інші країни "не стояти осторонь подій у Газі".

Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу та навіть намагався приєднатися до позову Південної Африки проти Ізраїлю у Міжнародний кримінальний суд щодо вчинення геноциду.

Ізраїльський міністр закордонних справ Ізраель Катц звинуватив Петро в антисемітизмі та "переповненні ненавистю". Він вважає, що Колумбія "таким чином нагороджує терористів з ХАМАСу".