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Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Президент Густаво Петро приурочив оголошення до Міжнародного дня праці.

Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем
Густаво Петро
Фото: EPA/UPG

Колумбійський президент Густаво Петро під час мітингу у Боготі на честь Міжнародного дня праці оголосив про рішення розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Як пише Reuters, він пояснив це тим, що Ізраїль буцімто має "геноцидний уряд та геноцидного президента". Петро також закликав інші країни "не стояти осторонь подій у Газі".

Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу та навіть намагався приєднатися до позову Південної Африки проти Ізраїлю у Міжнародний кримінальний суд щодо вчинення геноциду.

Ізраїльський міністр закордонних справ Ізраель Катц звинуватив Петро в антисемітизмі та "переповненні ненавистю". Він вважає, що Колумбія "таким чином нагороджує терористів з ХАМАСу".

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