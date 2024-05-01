Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні день, присвячений нашій міжнародній роботі – тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні. Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами", — зазначив він.

Також Зеленський зазначив, що Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб у червні цього року розпочати переговори щодо вступу в ЄС.

"Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь із боку Євросоюзу. Всі деталі, усі кроки, усі аспекти комунікації – готуємо разом із командою наших міжнародників. І я дякую кожному та кожній, хто допомагає. У цьому році маємо втримати ситуацію й досягти нових цілей у кожному зі стратегічних напрямів. Євросоюз, фактичний старт переговорів, наше зближення – це один із таких напрямів", — додав президент.

"І, звичайно, Глобальний саміт миру, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора.... Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим", — додав глава держави.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".