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МЗС: Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за використання хімічної зброї

Росіяйська Федерація продовжує нехтувати нормами міжнародного права.

МЗС: Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за використання хімічної зброї
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Сполучених Штатів Америки від 1 травня 2024 року щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти Російської Федерації, пов’язаних із розв’язанням державою-агресором повномасштабної війни проти України та застосуванням хімічної зброї.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

МЗС України висловлює вдячність США за те, що за результатами плідної співпраці з Україною, передані українською стороною свідчення систематичного застосування Російською Федерацією хлорпікрину в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї знайшли своє закономірне відображення на рівні офіційних заяв державних органів Сполучених Штатів Америки.

У відомстві зауважують, що РФ продовжує скоювати злочини на території України, пов’язані із застосуванням хлорпікрину та спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил безпеки і оборони України. 

Разом з іншими, велика кількість боєприпасів, що були застосовані, – це ручні газові гранати різного типу, які є засобами боротьби із заворушеннями та є забороненими для використання як засобів ведення війни відповідно до пункту 5 статті І Конвенції про заборону хімічної зброї.

Попри реакцію міжнародної спільноти держава-агресор продовжує нехтувати та брутально порушувати норми міжнародного права. Компетентні органи України вживають всіх необхідних заходів, зокрема в рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, з метою притягнення винних осіб Російської Федерації до відповідальності. 

"Маховик правосуддя працює. Жодна країна та посадова особа не матимуть імунітету від відповідальності за скоєні злочини. Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності, а винні особи постануть перед справедливим міжнародним судом", — додають у відомтві.

  • 2 травня Держдепартамент США підтвердив використання Росією хімічної зброї на полі бою та наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.
  • За березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Командування Сил підтримки ЗСУ наголосило, що це на 90 випадків більше, ніж за попередній період.
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