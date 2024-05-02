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Швейцарське МЗС: на даному етапі Росію на Саміт миру не запросили

Проте, на думку Швейцарії, це потрібно зробити. 

Швейцарське МЗС: на даному етапі Росію на Саміт миру не запросили
Прапор Швейцарії
Фото: EPA

Російська Федерація поки що не запрошена на Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у швейцарському Бюргенштоці, але без неї початок мирного процесу неможливий. 

Про таке йдеться у заяві МЗС Швейцарії.

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", – зазначили у дипломатичному відомстві.

Там додали, що Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес, який не буде можливим без участі Росії.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права, і головною метою є "надихнути майбутній мирний процес".

На Саміт запрошені взяти участь  у першому Саміті миру понад 160 делегацій на рівні глав держав та урядів. Серед них члени G7, G20, країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) та двох релігійних (Ватикан і Константинополь).

Наразі розробляється програма саміту. Очікується, що саміт триватиме трохи більше дня і включатиме як пленарний обмін за участю всіх глав делегацій, так і дискусії на різні теми в менших форматах.

  • У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.
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