Швейцарське МЗС: на даному етапі Росію на Саміт миру не запросили

Проте, на думку Швейцарії, це потрібно зробити.

Російська Федерація поки що не запрошена на Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у швейцарському Бюргенштоці, але без неї початок мирного процесу неможливий.

Про таке йдеться у заяві МЗС Швейцарії.

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", – зазначили у дипломатичному відомстві.

Там додали, що Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес, який не буде можливим без участі Росії.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права, і головною метою є "надихнути майбутній мирний процес".

На Саміт запрошені взяти участь у першому Саміті миру понад 160 делегацій на рівні глав держав та урядів. Серед них члени G7, G20, країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) та двох релігійних (Ватикан і Константинополь).

Наразі розробляється програма саміту. Очікується, що саміт триватиме трохи більше дня і включатиме як пленарний обмін за участю всіх глав делегацій, так і дискусії на різні теми в менших форматах.

Сьогодні, 2 травня, Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Раніше Зеленський заявив, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати захід.