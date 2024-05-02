Шторм на півночі Франції вбив жінку

Нічний шторм на півночі Франції, який спричинив селеві зсуви, призвів до смерті щонайменше однієї людини.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада повідомила про смерть 57-річної жінки.

Відомо також, що її партнер отримав поранення, його госпіталізували.

Селеві потоки, які зійшли близько опівночі, також пошкодили кілька будинків. На допомогу направили 56 пожежників.

Як пише connexionfrance.com, напередодні метеорологічна служба оголосила 14 департаментам Франції про підвищену (помаранчеву) тривогу та 51 ‒ про жовту тривогу через шторм і ризик локальних повеней, а також через небезпеку сходження лавин в Альпах і Піренеях.