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Шторм на півночі Франції вбив жінку

Селеві потоки пошкодили будинки.

Шторм на півночі Франції вбив жінку
Фото: peresanz / méteo France

Нічний шторм на півночі Франції, який спричинив селеві зсуви, призвів до смерті щонайменше однієї людини.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада повідомила про смерть 57-річної жінки.

Відомо також, що її партнер отримав поранення, його госпіталізували.

Селеві потоки, які зійшли близько опівночі, також пошкодили кілька будинків. На допомогу направили 56 пожежників.

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Як пише connexionfrance.com, напередодні метеорологічна служба оголосила 14 департаментам Франції про підвищену (помаранчеву) тривогу та 51 ‒ про жовту тривогу через шторм і ризик локальних повеней, а також через небезпеку сходження лавин в Альпах і Піренеях.

  • Селеві потоки (селі) ‒ це короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води і великої кількості твердого матеріалу. Вони виникають унаслідок дощів, інтенсивного розтавання снігу та льоду, завалів і гребель у долинах з великими запасами розсипчастих уламків.
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