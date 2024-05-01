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Грузинський парламент схвалив скандальний законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні

Документ підтримали 83 депутати.

Грузинський парламент схвалив скандальний законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні
парламент Грузії

1 травня парламент Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про "іноагентів" («Про прозорість іноземного впливу»), передає "Ехо Кавказу".

Документ підтримали 83 депутати, 23 виступили проти.

Третє читання мають провести через два тижні. Попри погрозу президентки Грузії накласти вето на закон, правляча парті заявляє, що має достатньо голосів, аби це вето подолати.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо

  • Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 
  • Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
  • Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
  • Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
  • Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
  • Днями країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
  • У Європарламенті засудили розгін протестів у Грузії і закликали позбавити країну кандидатства до ЄС.
  • 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
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