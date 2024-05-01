Грузинський парламент схвалив скандальний законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні

1 травня парламент Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про "іноагентів" («Про прозорість іноземного впливу»), передає "Ехо Кавказу".

Документ підтримали 83 депутати, 23 виступили проти.

Третє читання мають провести через два тижні. Попри погрозу президентки Грузії накласти вето на закон, правляча парті заявляє, що має достатньо голосів, аби це вето подолати.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо