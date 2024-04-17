Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС через законопроєкт “Про іноагентів”

Зурабішвілі вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до голови Євроради Шарля Мішеля та свого французького колеги Еммануеля Макрона у зв'язку з подіями в країні через закон “Про іноагентів”.

Про це пишуть News Georgia.

Зурабішвілі вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня в Брюсселі попри те, що це питання не включене до порядку денного.

“Я звернулася до Шарля Мішеля та Еммануеля Макрона щодо ситуації”, − зазначила вона.

Раніше Зурабішвілі назвала “прямою провокацією” та “російською стратегією дестабілізації” спробу влади “проштовхнути цей закон усупереч волі населення та всупереч протесту партнерів”.

Reuters повідомило, що поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики.

МВС Грузії повідомляють про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.