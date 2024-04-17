Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС через законопроєкт “Про іноагентів”

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до голови Євроради Шарля Мішеля та свого французького колеги Еммануеля Макрона у зв'язку з подіями в країні через закон “Про іноагентів”.
Про це пишуть News Georgia.
Зурабішвілі вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня в Брюсселі попри те, що це питання не включене до порядку денного.
“Я звернулася до Шарля Мішеля та Еммануеля Макрона щодо ситуації”, − зазначила вона.
Раніше Зурабішвілі назвала “прямою провокацією” та “російською стратегією дестабілізації” спробу влади “проштовхнути цей закон усупереч волі населення та всупереч протесту партнерів”.
Reuters повідомило, що поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики.
МВС Грузії повідомляють про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
- Вчора спікер парламенту Грузії заявив про початок обговорення законопроєкту про “іноземних агентів”.
- У ЄС заявляють, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
- Президентка Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
- Документ вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Уряд Грузії, який зіткнувся з звинуваченнями в авторитаризмі та проросійських ухилах, каже, що закон необхідний для сприяння прозорості та боротьби з “псевдоліберальними цінностями”, нав’язаними іноземцями.
- Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.