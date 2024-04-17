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Нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії

Сьогодні до Румунії прибули три винищувачі.

Нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії
Кайса Оллонгрен
Фото: Кайса Оллонгрен

До Румунії прибули нідерландські винищувачі F-16 для навчання пілотів.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Сьогодні три нідерландські винищувачі F-16 прибули до Європейського навчального центру F-16 у Румунії”, - написала Оллонгрен. 

Вона додала, що на винищувачах будуть навчатись румунські та українські пілоти. 

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“Навчальний центр демонструє важливість об’єднання зусиль у Європі”, - наголосила міністерка оборони Нідерландів.

Що відбувається із передачею Україні F-16

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