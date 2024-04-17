Нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії

До Румунії прибули нідерландські винищувачі F-16 для навчання пілотів.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Сьогодні три нідерландські винищувачі F-16 прибули до Європейського навчального центру F-16 у Румунії”, - написала Оллонгрен.

Вона додала, що на винищувачах будуть навчатись румунські та українські пілоти.

“Навчальний центр демонструє важливість об’єднання зусиль у Європі”, - наголосила міністерка оборони Нідерландів.

Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.

Українські пілоти, які вчаться на винищувачах F-16 у Данії та США, завершують навчальну програму. Проте про терміни постачання літаків до України говорити не варто.

На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.

29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.

Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.

Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.

Тим часом Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.

The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.

Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.