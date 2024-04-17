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Столтенберг: засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня, пріоритет для Альянсу - допомога Києву

"Якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - вважає генсек Альянсу.

Столтенберг: засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня, пріоритет для Альянсу - допомога Києву
Петр Фіала, Метте Фредеріксен, Марк Рютте і Єнс Столтенберг
Фото: Х/ Jens Stoltenberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться цієї п'ятниці, 19 квітня, передає "Радіо Свобода".

На засіданні обговорять постачання систем протиповітряної оборони і боєприпасів нашій державі.

Крім того, генсек Альянсу на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії наголосив, що НАТО має збільшити допомогу Києву, повідомляє "Європейська правда".

На думку Столтенберга, члени Альянсу мають віддавати перевагу допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

"... Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – сказав генсек.

Зокрема, Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Києву. Також ішлося про чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

Данія, за словам Генсека НАТО, передала Україні всі свої артилерійські системи, але при цьому "має конкретні плани з їхнього поповнення".

  • 16 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО.
  • Раніше Президент в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.
  • Тим часом Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
  • Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
  • Німеччина, своєю чергою, активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу
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