Столтенберг: засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня, пріоритет для Альянсу - допомога Києву

"Якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - вважає генсек Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться цієї п'ятниці, 19 квітня, передає "Радіо Свобода".

На засіданні обговорять постачання систем протиповітряної оборони і боєприпасів нашій державі.

Крім того, генсек Альянсу на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії наголосив, що НАТО має збільшити допомогу Києву, повідомляє "Європейська правда".

На думку Столтенберга, члени Альянсу мають віддавати перевагу допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

"... Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – сказав генсек.

Зокрема, Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Києву. Також ішлося про чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

Данія, за словам Генсека НАТО, передала Україні всі свої артилерійські системи, але при цьому "має конкретні плани з їхнього поповнення".