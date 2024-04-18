​МЗС Німеччини викликає російського посла через арешт імовірних шпигунів

Міністерство закордонних справ Німеччини викликає російського посла через арешт підозрюваних у шпигунстві на користь РФ, повідомляє Bild.

Так влада ФРН офіційно реагуватиме на спробу Кремля шпигувати за військовими об'єктами Німеччини.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що правоохоронні органи країни запобігли потенційним диверсійним атакам, які "були спрямовані на те, щоби підірвати військову допомогу Україні".

Один із підозрюваних постав перед судом, який розпорядився відправити зловмисника під варту. Щодо іншого зловмисника, то його справу має розглядати 18 квітня слідчий суддя Федерального суду.

Фезер наголосила, що німецька сторона продовжить надавати велику підтримку Україні і не дозволить себе залякати.

Що відомо про затримання ймовірних російських шпигунів у Німеччині