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​МЗС Німеччини викликає російського посла через арешт імовірних шпигунів

МВС країни зазначило, що ФРН продовжить підтримувати Київ.

​МЗС Німеччини викликає російського посла через арешт імовірних шпигунів
Прапор Німеччини
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Німеччини викликає російського посла через арешт підозрюваних у шпигунстві на користь РФ, повідомляє Bild.

Так влада ФРН офіційно реагуватиме на спробу Кремля шпигувати за військовими об'єктами Німеччини.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що правоохоронні органи країни запобігли потенційним диверсійним атакам, які "були спрямовані на те, щоби підірвати військову допомогу Україні".

Один із підозрюваних постав перед судом, який розпорядився відправити зловмисника під варту. Щодо іншого зловмисника, то його справу має розглядати 18 квітня слідчий суддя Федерального суду.

Фезер наголосила, що німецька сторона продовжить надавати велику підтримку Україні і не дозволить себе залякати.

Що відомо про затримання ймовірних російських шпигунів у Німеччині

  • Двох осіб арештували у Байроті. Їх звинувачують у підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин.
  • Чоловіки розвідували потенційні об’єкти нападу, серед яких - військові бази США в Німеччині.
  • Один зі зловмисників контактував із агентом російської спецслужби.
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