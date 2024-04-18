У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"

Аналогічна ситуація в РФ була і в минулому році.

У п’яти російських регіонах, а також тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування Дня перемоги - 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Так, від парадів та салютів вже відмовилися: Бєлгородська, Брянська, Курська, Рязанська, Псковська області РФ. Раніше влада цих регіонів висловила побоювання, що скупчення військової техніки та військовослужбовців "може спровокувати атаки українських дронів".

Традиційну акцію росіян до 9 травня "Безсмертний полк" анонсували в онлайн-форматі. У режимі онлайн до неї приєднаються Комі, Чита, Забайкальський край і Нижегородська область.

Інші міста ще не вирішили, чи організовувати масові заходи цьогь року.

Чому в РФ відміняють заходи до 9 травня