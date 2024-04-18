У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"

У п’яти російських регіонах, а також тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування Дня перемоги - 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Так, від парадів та салютів вже відмовилися: Бєлгородська, Брянська, Курська, Рязанська, Псковська області РФ. Раніше влада цих регіонів висловила побоювання, що скупчення військової техніки та військовослужбовців "може спровокувати атаки українських дронів".
Традиційну акцію росіян до 9 травня "Безсмертний полк" анонсували в онлайн-форматі. У режимі онлайн до неї приєднаються Комі, Чита, Забайкальський край і Нижегородська область.
Інші міста ще не вирішили, чи організовувати масові заходи цьогь року.
Чому в РФ відміняють заходи до 9 травня
- Минулого року у 21 місті Росії скасували паради на 9 травня. Також російські ЗМІ повідомляли про скасування ходи “Безсмертний полк” по всій країні. Організатори заявили, що ходу скасували через “загрозу”, але не уточняли, про що саме йдеться. Ходу "Безсмертний полк" росіяни провели в Пекіні. Це сталося після того, як у ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Володимира Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, що Україна вночі "спробувала завдати удару по Кремлю". Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?".
- У ніч перед "парадом" Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 - по Києву.