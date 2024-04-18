Радбез ООН розглядатиме резолюцію щодо визнання Палестини у п'ятницю

Рада Безпеки ООН запланувала у п'ятницю розглянути проєкт резолюції щодо набуття Палестинською державою повноцінного членства в організації.

За твердженням Reuters, голосування відбудеться близько 21 години за київським часом. Для того, щоб питання прийняття Палестини до ООН потрапило на розгляд Генасамблеї, за нього повинні проголосувати щонайменше 9 держав-членів Радбезу. При цьому США, Британія, Франція, Китай та Росія не повинні висловитися "проти".

Дипломати стверджують, що документ матиме підтримку 13 держав, але Сполучені Штати практично зі 100% гарантією скористаються правом вето. У Вашингтоні виступають за те, щоб визнання Палестини відбувалося внаслідок двосторонніх перемовин з Ізраїлем, а не рішенням ООН.