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Радбез ООН розглядатиме резолюцію щодо визнання Палестини у п'ятницю

Документ, найімовірніше, отримає підтримку 13 держав-членів Ради, але буде ветований США.

Радбез ООН розглядатиме резолюцію щодо визнання Палестини у п'ятницю
Радбез ООН
Фото: EPA

Рада Безпеки ООН запланувала у п'ятницю розглянути проєкт резолюції щодо набуття Палестинською державою повноцінного членства в організації.

За твердженням Reuters, голосування відбудеться близько 21 години за київським часом. Для того, щоб питання прийняття Палестини до ООН потрапило на розгляд Генасамблеї, за нього повинні проголосувати щонайменше 9 держав-членів Радбезу. При цьому США, Британія, Франція, Китай та Росія не повинні висловитися "проти".

Дипломати стверджують, що документ матиме підтримку 13 держав, але Сполучені Штати практично зі 100% гарантією скористаються правом вето. У Вашингтоні виступають за те, щоб визнання Палестини відбувалося внаслідок двосторонніх перемовин з Ізраїлем, а не рішенням ООН.

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