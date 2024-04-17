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Допомога США для України: на сайті Конгресу оприлюднили текст законопроєкту

Закопроєкт можуть схвалити вже цієї суботи.

Допомога США для України: на сайті Конгресу оприлюднили текст законопроєкту
Фото: Wiki

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.

Текст законопроєкту в цілому аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. А отже, як республіканці, так і демократи в Палаті представників з величезною ймовірністю повинні підтримати ініціативу Джонсона. Тож голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом.

Зокрема, документ передбачає виділення $61 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.

"Після дати набрання чинності цим Законом, як тільки це стане практично можливим, президент має передати тактичні ракетні системи великої дальності Уряду України, щоб допомогти Уряду України захистити себе та здобути перемогу над Російською Федерацією", — ідеться у документі.

Якщо на думку голови держави передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти їх передачу. 

Тоді президент США має повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

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